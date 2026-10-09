Agorero pronóstico de Marc Márquez: "No puedes camuflar lo obvio"

El vigente campeón del mundo de MotoGP afirma que "tendría que cambiar mucho la película para poder optar al podio" en Mandalika.

Tras acabar quinto a siete décimas de la cabeza en la Práctica de este viernes, Marc Márquez ha dejado un análisis muy crudo sobre lo que espera de este fin de semana en Indonesia.

Y eso que el eneacampeón del mundo ha asegurado que "esperaba estar incluso más lejos" ya que "las Aprilia están un paso por delante".

"En circuitos donde es más de velocidad, paso por curva, la Aprilia va por delante", ha explicado el piloto de Ducati.

Ese medio segundo de diferencia con respecto a la cabeza, ahora mismo, es insalvable para Marc: "No nos podemos esconder, no puedes camuflar lo obvio".

Es por ello que ha activado el modo supervivencia: "Tienes que ver la realidad y ahora mismo, pues, tendría que cambiar mucho la película para poder optar al podio. Ya no digo victoria, para podio".