"Rossi está resentido con Márquez, ni perdona ni olvida": la guerra entre Marc y Valentino, vista por Crivillé

Alex Crivillé ha recordado lo ocurrido en Sepang 2015 y las consecuencias que tuvo para un Rossi que terminó perdiendo el Mundial.

Durante una entrevista en 'FMC Sport', Alex Crivillé se ha explayado a la hora de analizar cómo transcurrió el enfrentamiento entre Marc Márquez y Valentino Rossi.

Tras varios capítulos de aperitivo, el punto de ebullición se alcanzó en el Gran Premio de Malasia de MotoGP de 2015 después de que el italiano tirara al ilerdense de una patada.

"Se estaba jugando título mundial Valentino. Marc estaba en una posición que no podía avanzar mucho. Y es que exactamente si hubo patada o no hubo patada… Es verdad que Marc estaba incordiando un poco, porque Rossi tampoco podía avanzar", recuerda el expiloto español.

Eso sí, no se atreve a lanzar un veredicto sobre quién fue el culpable: "En fin, hay que ver las imágenes y cada uno puede debatir. Pero en mi punto de vista tampoco fue una patada seca de decir: 'te voy a tirar con una patada'. Fue un reflejo también. Se tocó un poco con el pie. Pero obviamente no queda bonita esa imagen. Cuando ves que Valentino levanta la pierna, toca y Marc se cae. ¿Lance? No. Quizá a día de hoy hubiesen sancionado a Valentino, independientemente si fue voluntaria la patada o no".

Tras lo ocurrido en Sepang, Rossi salió último en Cheste y Jorge Lorenzo terminó ganando un Mundial que el Doctor entiende que perdió por culpa de Marc.

Para Crivillé, aquel Marc solo quería ganar: "Márquez era un piloto muy fugaz, era muy intenso, estaba en sus inicios, está en plena forma, era su estilo, le daba igual: por la derecha, por la izquierda, tenía un don bestial. Estamos viendo que a día de hoy posiblemente está siendo o será el mejor piloto de la historia, uno de los más grandes. Demostró que tenía un poderío increíble y que le daba igual que fuese Valentino o que fuese quien fuese. Él era Marc Márquez, iba a lucharlo y si le caía una sanción, pues le caía una sanción".

Es por ello que el bicampeón afirma que Valentino 'crucificó' desde entonces al de Cervera: "Ese mundial ese año, según Rossi se lo robó, le hizo perder el mundial Márquez. No le cae nada bien. Está un poco resentido, ni perdona ni olvida".