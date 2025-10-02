La llamativa "enseñanza" de Valentino Rossi a Marc Márquez: "Le está haciendo más grande"

El expiloto Rubén Xaus considera que "fuera de la pista le está enseñando a cómo no hacer ciertas cosas".

Tras el último desprecio de Valentino Rossi a Marc Márquez, que ha recibido una elegante pero directa respuesta del campeón de MotoGP, Rubén Xaus ha analizado la relación entre ambos en 'Duralavita'.

Según el expiloto, los diversos desplantes, ataques y palos del italiano al ilerdense no hacen más que agrandar la figura del segundo.

"Hay otro piloto que para mí es Valentino Rossi, que creo que le va a hacer más grande todavía", ha explicado.

De hecho, considera que le está dando una valiosa enseñanza al '93': "Porque fuera de la pista le está enseñando a cómo no hacer ciertas cosas. Yo creo que el mismo Valentino está haciendo más grande a Márquez ahora".

Además, Xaus apunta a la frialdad entre Rossi y Bagnaia desde que Márquez se uniera a Ducati: "El pupilo de Valentino Rossi, PeccoBagnaia, ahora le está apoyando, pero con su jefe no se habla".