Jorge Lorenzo explica por qué Marc Márquez es "mejor" que Valentino Rossi y Agostini

El pentacampeón del mundo no tiene dudas de que el de Cervera es el "mejor piloto de la historia" ya que "siempre ganó a su compañero de equipo" y lo ha logrado en una época "más intensa y mucho más competitiva".

Después de que Marc Márquez alzase su noveno Mundial, el séptimo en MotoGP, ha entrado en ebullición el debate sobre quién es el mejor de la historia.

En el podio, junto al ilerdense, están Valentino Rossi y Giacomo Agostini, y opiniones hay tantas como colores.

Analizando este aspecto en 'Duralavita', Jorge Lorenzo ha afirmado que, para él, el mejor es su compatriota ya que, a diferencia de Rossi, ha ganado a todos sus compañeros.

"En mi opinión, Marc Márquez ya es el mejor piloto de la historia, y lo explico. Marc siempre ganó a su compañero de equipo. No hubo ningún compañero de equipo que le ganara. Ese no fue el caso de Valentino Rossi. Algunos años le ha ganado su compañero de equipo. Por ejemplo, Maverick Viñales", ha explicado.

Además, considera que Marc ha ganado nueve coronas en una época "más intensa y mucho más competitiva" que la de Giacomo Agostini, que ganó 15 títulos con una manifiesta superioridad.

"Desde mi punto de vista la época de Agostini era diferente. Hace 30 ó 40 años había mucha más diferencia de las mejores motos a las no tan buenas. Se podía correr en muchas categorías sin estancarse. Ahora la competición es mucho más intensa y mucho más competitiva, así que es difícil comparar épocas", ha señalado.

"Creo que Marc técnicamente es el mejor, el más completo. En mi opinión esos años de Honda con esa caída de Jerez, sin esa caída hubiera ganado más mundiales. Así que solo la caída y la mala suerte le privaron de muchos años, además ganando con una moto inferior", ha zanjado.