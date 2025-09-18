Rosell y Bartomeu defienden ante la jueza que el Barça "no necesitaba ayudas arbitrales porque era el mejor equipo del mundo"

Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona

El contexto Los expresidentes del FC Barcelona han reconocido los pagos a José María Enríquez Negreira pero aseguran que hubo una contraprestación, ya que recibían los informes arbitrales y vídeos técnicos que hacía el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep María Bartomeu han declarado ante la jueza del caso Negreira en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, negando que el club azulgrana necesitase "ayudas arbitrales" porque era "el mejor equipo del mundo".

Fuentes presentes en la declaración confirman a laSexta que los exdirigentes han admitido que los pagos a José María Enríquez Negreira existieron, pero que tuvieron una contraprestación en forma de informes arbitrales y vídeos técnicos que hacía el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Ambos han declarado que los informes existían y que los pagos a Negreira eran "heredados", pasando de "junta directiva a junta directiva". Como los informes existían y llegaban al club, no eran cuestionados y se seguían aprobando los gastos, según los presidentes, a quienes no se les ha preguntado cuándo empezaron dichos gastos.

Este jueves han comparecido como investigados los exdirigentes del Barça, así como el exdirector de deportes profesionales del Barça Albert Soler y al exdirector ejecutivo del club Òscar Grau. También lo han hecho el hijo y la pareja de José María Enríquez Negreira: Javier Enríquez y Ana Paula Rufas.

La ronda de declaraciones de los imputados tiene lugar dos años y medio después de que se abriera el caso, a raíz de una denuncia de la Fiscalía que pedía que se investigara si los 7,3 millones de euros que Enríquez Negreira recibió del Barça eran pagos destinados a que favoreciera al club en la toma de decisiones arbitrales.