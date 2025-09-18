Ahora

MotoGP

Un campeón de MotoGP dicta sentencia en la guerra Rossi - Márquez: "Valentino no era tan talentoso"

Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo, dice que Valentino "no era tan talentoso o explosivo" como lo era Casey Stoner o lo sigue siendo Marc Márquez.

Valentino Rossi y Marc MárquezValentino Rossi y Marc MárquezGetty

Es un debate eterno en MotoGP: ¿Valentino Rossi o Marc Márquez? Se ha mojado Jorge Lorenzo, tres veces campeón de la competición, diciendo que el italiano no era "tan talentoso o tan agresivo" como lo era Marc o también Casey Stoner, otra de las grandes figuras del motociclismo.

Lorenzo, en 'DAZN', recuerda cómo eran sus batallas contra Valentino: "Era más fácil ganarle a una vuelta...".

"Era más de carreras y de ritmos, más que de poles positions. De hecho tiene muchas más victorias que poles. Era más fácil ganarle a una vuelta. Era un piloto muy completo, realmente tenía pocos puntos malos. Quizá no era tan talentoso o explosivo como Stoner o Márquez, pero en todos los puntos estaba bien", apunta Lorenzo.

La "inteligencia" de Rossi es uno de sus puntos más fuertes: "Para mí, Valentino es una persona súper inteligente, es muy pillo, tiene una habilidad para entender las cosas y responder rápido… es natural, y en la pista también es así".

Mientras competía contra él, a Lorenzo le impresionó todo lo que se generaba a su alrededor: "Impresionaba su poder mediático, y si no hubiese sido una persona fuerte mentalmente, eso me hubiese hecho más pequeño".

"Es muy difícil luchar contra Rossi. Él me ha ganado más duelos que Marc...", sentencia.

Las 6 de laSexta

  1. Choque en la Asamblea de Madrid: el PSOE acusa a Ayuso de "perseguir" la bandera palestina mientras ésta les pide mostrar más la de España
  2. El fiscal general autoriza abrir una investigación sobre los crímenes de Israel en la Franja de Gaza
  3. Las pulseras antimaltratadores registraron fallos que podrían haber supuesto "una gran cantidad" de absoluciones
  4. El hijo de Negreira se desvincula de los 8,4 millones que su padre cobró del Barça y dice que solo percibió 60.000 euros por su trabajo de 'coach'
  5. ABC suspende "indefinidamente" el programa de Jimmy Kimmel por su monólogo sobre Charlie Kirk
  6. Los Macron presentarán pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer