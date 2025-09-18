Un campeón de MotoGP dicta sentencia en la guerra Rossi - Márquez: "Valentino no era tan talentoso"

Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo, dice que Valentino "no era tan talentoso o explosivo" como lo era Casey Stoner o lo sigue siendo Marc Márquez.

Es un debate eterno en MotoGP: ¿Valentino Rossi o Marc Márquez? Se ha mojado Jorge Lorenzo, tres veces campeón de la competición, diciendo que el italiano no era "tan talentoso o tan agresivo" como lo era Marc o también Casey Stoner, otra de las grandes figuras del motociclismo.

Lorenzo, en 'DAZN', recuerda cómo eran sus batallas contra Valentino: "Era más fácil ganarle a una vuelta...".

"Era más de carreras y de ritmos, más que de poles positions. De hecho tiene muchas más victorias que poles. Era más fácil ganarle a una vuelta. Era un piloto muy completo, realmente tenía pocos puntos malos. Quizá no era tan talentoso o explosivo como Stoner o Márquez, pero en todos los puntos estaba bien", apunta Lorenzo.

La "inteligencia" de Rossi es uno de sus puntos más fuertes: "Para mí, Valentino es una persona súper inteligente, es muy pillo, tiene una habilidad para entender las cosas y responder rápido… es natural, y en la pista también es así".

Mientras competía contra él, a Lorenzo le impresionó todo lo que se generaba a su alrededor: "Impresionaba su poder mediático, y si no hubiese sido una persona fuerte mentalmente, eso me hubiese hecho más pequeño".

"Es muy difícil luchar contra Rossi. Él me ha ganado más duelos que Marc...", sentencia.