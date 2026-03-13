La llamativa conversación entre Lorenzo y Stoner: "No podía aprender de ti..."

El español y el australiano tuvieron un emotivo encuentro en el que recordaron viejos tiempos y analizaron aquellas temporada en las que peleaban de tú a tú por el título.

Jorge Lorenzo y Casey Stoner han sido dos de los pilotos más laureados de la etapa moderna de MotoGP. Ambos tienen en sus vitrinas dos títulos de la categoría reina en unos años en los que competían con pilotos de la magnitud de Marc Márquez, Valentino Rossi o Dani Pedrosa.

Era la llamada 'época dorada' del motociclismo en la que cinco o seis pilotos eran cada fin de semana candidatos a llevarse la victorias. Jorge y Casey han coincidido en un evento de MotoGP y han recordado aquellos tiempos en los que eran máximos rivales.

El balear le reconocía al australiano: "Yo no era muy bueno en improvisación. Era más de ir mejorando y mejorando. Tu fuiste más intuitivo. Era totalmente el opuesto a ti. Yo tenía que ir de menos a más y tú ya ibas rápido lo más pronto posible".

Stoner le reconocía a Jorge que era el único en el que no se fijaba debido a los diferentes estilos de pilotar: "Y los dos sistemas funcionan. Esto es la mejor parte de todo esto- Hay más de una manera de tener el trabajo hecho".

"Podía aprender de muchos piloto y, en cambio, tú eras uno de los que no podía aprender casi nada, porque no podía hacer lo que hacías tú. Esa constancia", aseguró Casey.