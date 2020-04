Diferentes informaciones apuntaban (y siguen apuntando) a que el sueño de Ferrari es fichar a Lewis Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula 1. Pero el británico les ha parado los pies.

Hamilton ha sido claro en su cuenta de Instagram. Quiere seguir en Mercedes, lo considera el 'Dream Team', y pasa de Ferrari, que continúa buscando un sustituto para un Sebastian Vettel que parece condenado a cambiar de aires.

"Primero: no hay sueño alguno de cambiar de equipo. Estoy con mi dream team". "Segundo: no hay nada que se haya cruzado en mi camino, ya que no tengo la intención de moverme. Estoy con la gente que se ha preocupado por mí desde el primer día. ¡Somos el mejor equipo!", contestó a un artículo de 'The Sun'.

El inglés está a un paso de igualar a Michael Schumacher en el número de Mundiales, y sabe de sobra que Mercedes es caballo ganador. Ferrari, por su parte, sigue siendo una incógnito.

¿Confirma esto la renovación de Vettel? No. En la 'Scuderia' creen que Charles Leclerc sigue siendo su número 1 ahora y en el futuro, y por ello podrían prescindir del piloto alemán, cuatro veces campeón de la F1.

El baile de nombres llegará el curso que viene, cuando muchos pilotos finalicen contrato. Aunque el retraso en la entrada en vigor en el nuevo reglamento podría cambiarlo todo.