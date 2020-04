El que fuera máximo mandatario de Benetton y Renault en la Fórmula 1, Flavio Briatore, ha vuelto a hacer temblar el Gran Circo con unas duras acusaciones que ha vertido sobre Ferrari por el pasado de Fernando Alonso en la escudería.

"Estoy orgulloso de haber trabajado con los dos mejores pilotos de su generación. Pensé que después de Michael no se podría mejorar, pero al menos Fernando fue igual de bueno. No tenía debilidades pilotando, ni una sola", explicó el italiano a 'F1-insider'.

Además, Briatore destacó la gran labor de Alonso en Ferrari: "Era Fernando el que marcaba la diferencia, no el coche. Desafortunadamente, Montezemolo no quiso admitir que Ferrari se lo debía todo a Fernando. Al contrario, Ferrari tenía celos de Fernando y ese es siempre el problema de los pilotos en Ferrari. El equipo tiene que moverse, pero debe haber no puedes ser demasiado bueno en comparación con el coche. Debe haber un equilibrio".

Por último, Briatore reseñó que no piensa volver a la Fórmula 1 tras diez años fuera de la competición: "Ya tuve muchos éxitos allí y gané dinero".