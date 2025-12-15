Las lesiones de Jorge Martín casi acaban con él: "Estaba seguro de que iba a morir"

El piloto madrileño ha relatado en el nuevo documental de MotoGP cómo vivió los peores momentos de la temporada, donde "estaba seguro de que iba a morir".

Jorge Martín no ha tenido un 2025 muy fácil. El piloto de MotoGP ha visto cómo su carrera casi se trunca a causa de las lesiones que ha sufrido esta temporada, y por las que ha vivido toda una pesadilla.

En el nuevo documental de MotoGP, 'Del Cielo al Infierno', el piloto madrileño, acompañado de su pareja, ha relatado cómo vivió su operación previa a la temporada por un accidente en los test de Sepang, el GP de Qatar y los peores momentos de su recuperación. "Pasé del mejor momento, del más feliz de mi vida, a empezar esta pesadilla", confesaba Martín.

"Ser piloto oficial es un gran sueño para mí, así que creo que estoy en el lugar indicado", declaraba Jorge al comienzo de la temporada, donde buscaba revalidar su título como campeón de MotoGP. Sin embargo, el destino le iba a deparar otro revés debido a una operación tras los test de Sepang. "Me llamó desde el hospital. Empezó a llorar y yo también. Fue un drama", relata su pareja, María Monfort.

Las continuas lesiones y su notable esfuerzo por volver a subirse a la moto provocaron que Martín acabara devastado, tanto mental como físicamente. "Fue muy, muy duro. Psicológicamente, esta fue peor. No hacer la pretemporada es duro, pero no comenzar la temporada es todavía más duro. Gastó toda su energía con el objetivo de volver lo antes posible", añadía su pareja.

Pese a ello, Jorge volvió a correr en Qatar, aunque no por mucho tiempo. Un accidente inevitable con Fabio Di Giannantonio casi acaba con él. "Entré a la sala, miré a Jorge e, inmediatamente, empezamos a llorar. Fue como ‘No sé qué va a pasar, pero te quiero’. Lloramos mucho. Estaba sufriendo mucho y teníamos mucho miedo. Me dijo que estaba seguro de que iba a morir", cuenta María.

Un luchador nato

Recuperarse de una lesión no es sencillo, y menos de varias como las que sufrió Jorge Martín, pero 'Martinator' es diferente. Pese a estar seguro de que podía morir, el piloto luchó con todas sus fuerzas para recuperarse y volver a conducir la moto.

En el GP de República Checa, Martín volvió a correr y acabó en un séptimo puesto que le supo a gloria y redención. "El sentimiento de acabar esa carrera fue como ganar el Mundial. Fue como volver a nacer", concluye su pareja, a lo que Martín aseguró que seguirá pilotando hasta que su cuerpo y su cabeza se lo permita.