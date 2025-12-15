El fichaje científico de Djokovic para hacer frente a Sinner y Alcaraz y prevenir las lesiones

El tenista serbio ha recurrido al médico y preparador físico Mark Kovacs para que le ayude a llegar con la mejor forma para el Open de Australia y obtener su 25º Grand Slam.

Novak Djokovic no tira la toalla. El tenista serbio ya ha declarado en varias ocasiones que no pretende retirarse, y está haciendo todo lo posible por acondicionar su cuerpo para rendir de forma óptima en cada torneo de 2026.

Su objetivo es claro: conseguir su 25º Grand Slam. Para ello, 'Nole' tendrá que hacer frente a Carlos Alcaraz o Jannik Sinner en alguno de los grandes torneos del año. Una tarea complicada para el serbio, teniendo en cuenta las lesiones que ha acumulado desde 2023 y el buen estado de forma de los dos mejores tenistas del momento.

Durante los últimos meses, Djokovic ha estado "reconstruyendo" su cuerpo para "estar a la altura de los mejores" en 2026, según ha asegurado el propio tenista a 'Sky Sports'. "Estoy intentando reconstruir la máquina. Me he lesionado más a menudo en los últimos 18 meses, así que estoy intentando reconstruir mi cuerpo para que el comienzo de la próxima temporada sea excelente", señalaba Novak.

Además de enfocarse en su recuperación física, el serbio ha recurrido a la ciencia, de forma legal, para prevenir más lesiones y acondicionar su cuerpo a las adversidades que enfrenta. El tercer integrante del célebre 'Big Three' ha fichado al extenista, médico y preparador físico, Mark Kovacs, en su equipo.

Kovacs, especialista en acondicionamiento físico, prevención de lesiones, biomecánica, recuperación y optimización del rendimiento en la cancha; tiene una larga carrera en la medicina deportiva, donde ha trabajado junto a John Isner, Madison Keys o los Cleveland Cavaliers, entre otros deportistas.

El ansiado 25º Grand Slam

Pese a ser el tenista con más Grand Slams de la historia con 24, superando a sus mayores rivales, Roger Federer y Rafael Nadal, Djokovic quiere más. Tras dos años superando las lesiones, y a sus 38 años, el serbio aún mantiene un objetivo entre ceja y ceja.

Esta vez se trata de hacerse con su 25º Grand Slam. Un logro complicado que podrá completar en el Open de Australia, si derrota a Alcaraz o Sinner en una hipotética final. Además, Novak también ansía jugar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.