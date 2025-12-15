"Te pones de culo, negativo..."
El hombre de máxima confianza de Marc Márquez recuerda el momento en el que casi se retira
Javi Ortiz, mecánico del ilerdense desde 2011, explica que ha vivido "momentos muy crudos y muy jodidos" que llevaron al eneacampeón a plantearse colgar el casco.
Seis años después de su último título de MotoGP y tras pasar cuatro veces por quirófano a raíz de su caída en Jerez 2020, Marc Márquez ha vuelto a tocar el cielo esta temporada.
Solo una persona ha acompañado al de Cervera desde sus inicios en la categoría de bronce en 2011: Javi Ortiz.
El murciano, mecánico y hombre de confianza del '93', ha relatado en 'Marca' cómo vivió los momentos más duros de Marc cuando enlazó operación tras operación y caída tras caída en sus últimos años en Honda.
Para Ortiz, el pesimismo no era una opción: "Esa fe había que tenerla. Si en esos momentos, te pones de culo, negativo, y dices: 'Ostras, esto es una mierda, no va a salir'... sí que podía haber pasado y no salir e incluso haberse retirado".
Él se encargó de dar esa nota positiva a la mentalidad del ilerdense: "En una situación como la que tenía él, lo último que necesitaba era decirle: 'Joder, esto es una mierda, esto se va a acabar, no te vas a poder recuperar' o 'yo lo veo muy difícil'. Había que apoyarlo en todo momento".
Y eso que, tal y como él recuerda, la opción de la retirada estaba sobre la mesa: "He visto momentos muy crudos y muy jodidos, de decir: 'Esto puede ser que se acabe, puede ser que este chaval se retire', porque él mismo se lo planteó".
Afortunadamente, Marc tomó la decisión de dejar Honda y jugársela a una carta fichando por Gresini para ver si seguía siendo competitivo. Y no solo recuperó sensaciones, sino que también recuperó el trono.