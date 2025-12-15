El hombre de máxima confianza de Marc Márquez recuerda el momento en el que casi se retira

Javi Ortiz, mecánico del ilerdense desde 2011, explica que ha vivido "momentos muy crudos y muy jodidos" que llevaron al eneacampeón a plantearse colgar el casco.

Seis años después de su último título de MotoGP y tras pasar cuatro veces por quirófano a raíz de su caída en Jerez 2020, Marc Márquez ha vuelto a tocar el cielo esta temporada.

Solo una persona ha acompañado al de Cervera desde sus inicios en la categoría de bronce en 2011: Javi Ortiz.

El murciano, mecánico y hombre de confianza del '93', ha relatado en 'Marca' cómo vivió los momentos más duros de Marc cuando enlazó operación tras operación y caída tras caída en sus últimos años en Honda.

Para Ortiz, el pesimismo no era una opción: "Esa fe había que tenerla. Si en esos momentos, te pones de culo, negativo, y dices: 'Ostras, esto es una mierda, no va a salir'... sí que podía haber pasado y no salir e incluso haberse retirado".

Él se encargó de dar esa nota positiva a la mentalidad del ilerdense: "En una situación como la que tenía él, lo último que necesitaba era decirle: 'Joder, esto es una mierda, esto se va a acabar, no te vas a poder recuperar' o 'yo lo veo muy difícil'. Había que apoyarlo en todo momento".

Y eso que, tal y como él recuerda, la opción de la retirada estaba sobre la mesa: "He visto momentos muy crudos y muy jodidos, de decir: 'Esto puede ser que se acabe, puede ser que este chaval se retire', porque él mismo se lo planteó".

Afortunadamente, Marc tomó la decisión de dejar Honda y jugársela a una carta fichando por Gresini para ver si seguía siendo competitivo. Y no solo recuperó sensaciones, sino que también recuperó el trono.