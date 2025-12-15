Un excompañero de Fernando Alonso le pide que se retire de la Fórmula 1

Jenson Button, campeón del mundo de 2009, espera que el asturiano cuelgue el casco al término de la próxima semana para centrarse en su familia.

La pasada semana salió a la luz que Fernando Alonso será padre en 2026. De hecho, antes de que se conociera la feliz noticia, el asturiano ya había afirmado que lo normal es que la próxima temporada sea su última en Fórmula 1.

Analizando su situación en 'Sky', Jenson Button, que fue su compañero en McLaren-Honda en 2015 y 2016, no dudó en pedirle que se retire para centrarse en su familia.

"Me gustaría verlo con un montón de pequeños Fernandos corriendo y luego tal vez quieran ir a hacer karts y luego él pueda continuar el viaje", señaló.

Eso sí, mostró su alegría por ver a Alonso, a sus casi 44 años, compitiendo como un veinteañero: "Es fantástico que siga compitiendo y que siga siendo tan competitivo".

"Pero para mí, si mi hijo o hija se subiera a un kart, esa emoción sería probablemente mayor que ganar un campeonato mundial, viéndolos querer conducir un coche", añadió Button.