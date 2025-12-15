Ahora

Salomé Pradas en el Congreso, en directo | La exconsellera comparece en la comisión de investigación por la DANA

El contexto La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana acude a la Cámara Baja para responder sobre su gestión de la DANA como responsable de emergencias aquel 29 de octubre de 2024 en el que murieron 230 personas.

  1. Javier Sánchez Serna (Podemos) pregunta sin cesar ante el silencio de Pradas

  2. Àgueda Micó señala a Mazón: "Está salvando al que estaba en El Ventorro bebiendo más vino que agua"

  3. Pradas entrega unas consideraciones

  4. Pradas se niega a declarar

  5. Salomé Pradas llega al Congreso

Javier Sánchez Serna (Podemos) pregunta sin cesar ante el silencio de Pradas

Seguimos sin respuestas por parte de Salomé Pradas, que se ha negado a responder a cualquier pregunta en el inicio de la comisión de investigación. El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna le ha lanzado una batería de preguntas que no han obtenido respuesta por parte de la exconsellera, que se ha mantenido impasible en su asiento.

Àgueda Micó señala a Mazón: "Está salvando al que estaba en El Ventorro bebiendo más vino que agua"

La diputada de Sumar Àgueda Micó dedica su intervención para reprochar a Salomé Pradas su gestión del día de la DANA y su relación con Carlos Mazón. "Se arrepentirá de no haber hablado claro hoy. Será usted imputada y no el señor Mazón", asegura, tras decir a Pradas que está "salvando al que estaba en El Ventorro bebiendo más vino que agua".

