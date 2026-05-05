"Pues bien: Marc lo hacía"
La lección que aprendió Dani Pedrosa de Marc Márquez en Honda
El 'Samurái' vio cómo el ilerdense, en su primer año en MotoGP, le hizo ver que era posible lo que él veía inalcanzable.
En el podcast 'Fast & Curious', entre otros aspectos, Dani Pedrosa ha analizado la figura de Marc Márquez.
Ambos coincidieron durante seis temporadas en Honda, entre 2013 y 2018, pero desde el año de debut del ilerdense el de Sabadell vio que estaba hecho de otra pasta.
Pedrosa terminó tercero en la general y Márquez terminó levantando su primera corona en la categoría reina. Y lo hizo dándole una lección a Dani que a día de hoy aún recuerda.
"Mi enfoque de la carrera siempre fue ir progresando poco a poco. Intentar minimizar el riesgo, obviamente; porque cada vez que me caía me hacía daño. No me podía permitir caerme cinco veces en un fin de semana y aun así acabar en el podio. Eso era simplemente impensable para mí", ha arrancado.
Y vio que Márquez sí podía: "Pues bien: Marc lo hacía. Destrozaba cinco motos, pero el domingo o ganaba la carrera o terminaba segundo o tercero. Así que lo que diría que aprendí de él es esa forma distinta de afrontar el fin de semana".
"Iba al cien por cien, y cuando se pasaba, levantaba un poco el pie cuando hacía falta, para estar en el punto justo. Pero su planteamiento siempre fue dar el cien por cien, o incluso un poco más", ha zanjado.