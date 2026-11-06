Tremendo 'palo' de Márquez a Martín y a Aprilia: "Solo lo podían perder ellos..."

El de Cervera fue muy contundente al responder a Jorge después de que este asegurara que el único que podía perder este título es Marc.

Marc Márquez va a contar con su primer 'match ball' este fin de semana en el Gran Premio Qatar. El ilerdense, eso sí, necesita que se dé una combinación algo difícil de suceder porque necesita, como mínimo, salir del circuito de Lusail con 30 puntos más de ventaja sobre Martín y ocho más sobre Marco Bezzecchi.

De hecho, el madrileño solo necesita sumar 7 puntos para evitar el 'alirón' del de Ducati. Bezzecchi, por su parte, lo tienen algo más complicado aunque sigue teniendo opciones y podría también aplazar la consecución del título por parte de Marc si evita que le saque esos 8 puntos extra que necesita añadirle a su renta.

El juego en el asfalto todavía no ha comenzado pero el juego psicológico sí. Jorge ha dejado unas declaraciones llamativas tras los entrenamientos libres del GP de Qatar en las que ha asegurado que "este Mundial solo puede perderlo Marc y solo puede ganarlo Marc".

Unas palabras a las que ha respondido con fortaleza el nueve veces campeón del mundo dejando un duro 'palo' tanto para Martín, como para Bezzecchi, como para Aprilia: "Este Mundial solo lo podían perder ellos".

Marco y Jorge intentarán impedir a toda costa que la pelea por el Mundial se resuelva en Qatar poniendo la vida o bien en Portugal o bien en Valencia. Márquez sabe que es difícil salir de Lusail con el título sentenciado pero nadie duda de que si se encuetra con la oportunidad, la aprovechará.

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