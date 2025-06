Jorge Lorenzo señala la principal diferencia entre Marc Márquez y Bagnaia

El pentacampeón del mundo se identifica con la "sensibilidad" del italiano, pero reconoce que el ilerdense "no siente tanto las modificaciones".

Con 110 puntos de diferencia entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia y después de que el italiano prácticamente tirara el Mundial tras el Gran Premio de Italia, Jorge Lorenzo ha analizado en 'Duralavita' que está ocurriendo este año en el box de Ducati.

"Se suman las dos cosas, que Marc es superior y que Pecco con esa GP25 algo le falta", ha arrancado el balear.

El pentacampeón no esconde que el de Cervera está en un nivel superior: "Márquez es mejor en la mayoría de los apartados. Físicamente, frenando, gestionando los neumáticos, se ha convertido en un experto".

Y es que, según él, hay una gran diferencia entre ambos. De hecho, Lorenzo se identifica con Bagnaia.

"Hay dos tipos de pilotos. En el sentido de sensibles o no sensibles. Yo era muy sensible. Pecco es muy sensible", ha explicado.

"Luego hay pilotos como Stoner, Capirossi, o Marc, que con cualquier moto que le des no sienten tanto las modificaciones. Son agresivos, no piensan tanto. Hay otros pilotos que necesitan que todo esté perfecto para sacar su mejor versión", ha zanjado.