Buscan el implante coclear que le robaron a su hijo en la playa de La Antilla, Huelva: "Sin él no puede oír"

Los detalles Los padres han publicado un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo. Además, recuerdan que este implante no le sirve a nadie más, por lo que no se puede vender.

Julián Guerra y su familia han lanzado un llamamiento en redes sociales para encontrar el implante coclear robado a su hijo en la playa de La Antilla, Huelva. En una publicación de Facebook, han destacado que sin el implante su hijo no puede oír y han recordado que este dispositivo no es útil para nadie más, por lo que no puede venderse. El implante, valorado en cerca de 14.000 euros, estaba en una caja negra dentro de una mochila roja. La familia ha pedido que, si alguien lo encuentra, lo devuelva y ha ofrecido una recompensa. Han denunciado el robo a la Guardia Civil.

Julián Guerra y su familia han compartido un mensaje en redes sociales haciendo un llamamiento para encontrar el implante coclear que le han robado a su hijo en la playa de La Antilla (Huelva), a la altura de Santa Pura.

"Sin él no puede oír", han destacado en una publicación de Facebook. Además, a quien se lo haya llevado le recuerdan que este implante coclear no le sirve a nadie más en el mundo, "por lo que no puede venderse".

De esta forma, piden a quien lo haya cogido o si alguien lo ve, que lo devuelva. "Estaba en una caja circular negra de rosca y dentro de una mochila roja. Gracias a quienes difundan", han apuntado.

Según han explicado en 'Huelva Información', se trata de un implante "muy caro", que puede llegar a costar cerca de 14.000 euros. "Entre la antena y la batería, roza los 13.800", les ha señalado el padre del menor.

En cuanto a cómo ocurrieron los hechos, el padre ha relatado al citado medio que su hijo se encontraba jugando en la playa con unos amigos cuando decidieron meter el móvil en la mochila. De repente, cuando quisieron darse cuenta, nadie la localizaba.

"Parece ser que alguien ha visto que metían los móviles en ella y se han llevado la mochila", ha lamentado. Ahora, esperan que gracias a la visibilidad y a los vecinos, aparezca el aparato tan necesario para su hijo, y es que sin él no puede escuchar.

"Si alguien lo ve, que lo devuelva, por ejemplo en el Talliskón o se ponga en contacto conmigo", ha pedido el padre, asegurando que "se recompensará" a quien lo haga. En la familia están viviendo momentos de agonía desde que descubrieron que había desaparecido. Un hecho que ya han denunciado también a la Guardia Civil.