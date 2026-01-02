Jorge Lorenzo se reivindica frente a Rossi y Marc Márquez: "Perdona que lo diga, pero..."

El pentacampeón del mundo que ahora comienza una nueva etapa como coach de Maverick Viñales reivindica sus victorias frente a otros campeones y aplaude la hazaña de Márquez.

Jorge Lorenzo vuelve a ser una figura frecuente en los garajes de MotoGP. Tras su retiro en 2019, el pentacampeón del mundo ha estado apartado de la categoría reina del motociclismo de forma oficial hasta noviembre de 2025, cuando anunció que sería coach de Maverick Viñales.

El expiloto balear afronta 2026 con muchas ganas de ayudar a Viñales a situarse en lo alto de la clasificación y que pueda optar al título. En el podcast 'Mig Babol', junto al piloto de Andrea Migno, Lorenzo ha analizado la temporada, además de hacer un repaso de su carrera.

A sus 32 años, Jorge decidió bajarse de la moto tras 17 años corriendo, con tres mundiales de MotoGP (2010, 2012 y 2015) en su palmarés y siendo considerado como uno de los mejores pilotos de la historia. Una trayectoria de la que está muy orgulloso y presume de vencer a otros grandes pilotos como Valentino Rossi o Marc Márquez.

"Perdona que lo diga, pero soy el único que ha vencido a todos esos gigantes en un Mundial. No digo que por eso sea el mejor de la historia, pero sin duda soy el único que ha ganado un título contra Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa y Marc Márquez", comenta Lorenzo en el podcast, sacando pecho de una hazaña que nadie ha podido ni podrá replicar.

En los tres mundiales que ganó con Yamaha, el balear lo hizo por delante de Rossi, Pedrosa, Stoner y Márquez, siendo este el último en entrar en la categoría y contra el que perdió en varias ocasiones. "Rossi no derrotó a Márquez ni a Stoner. Casey ni corrió contra Marc, mientras que Pedrosa nunca ha ganado un título", añade Jorge.

"Marc es increíble"

Sobre la temporada 2025 de MotoGP, Lorenzo se ha deshecho en elogios ante su campeón: Marc Márquez. El que fue en su día rival directo y con el que peleó por varios mundiales ha conquistado su noveno mundial, una hazaña que Jorge aplaude. "Marc no necesita una moto perfecta para ir rápido", apunta el pentacampeón.

"Marc es una fuerza de la naturaleza. Físicamente es increíble, tiene unos reflejos increíbles y, sobre todo, es el piloto que menos teme a las caídas o lesiones. Es increíblemente fuerte en las curvas a la izquierda, algo que no cualquiera puede hacer", concluye el expiloto destacando los puntos fuertes del de Cervera.