¿Marc Márquez o Valentino Rossi? Atención al 'palo' de un ex de MotoGP
Andrea Iannone ha afirmado que el ilerdense no tiene la "magia, actitud y carisma" que sí tiene su compatriota.
Parece que lo ocurrido en Sepang 2015 y sus consecuencias en la última cita de aquella temporada en Cheste sigue presente en la mente de muchos seguidores de Valentino Rossi.
El italiano tiró a Marc Márquez en Malasia y fue sancionado en Valencia, lo que puso en bandeja el título de campeón del mundo a Jorge Lorenzo. Y en Italia no olvidan.
Andrea Iannone, piloto de Moto GP entre 2013 y 2019 hasta que fue inhabilitado por dopaje, ha cargado contra el de Ducati recordando lo sucedido.
"Nadie pone en duda su talento o su velocidad. Pero no es mi favorito, porque prefiero a Kevin Schwantz", ha arrancado en declaraciones a 'GPOne'.
"Marc no da la misma impresión que Schwantz o Marco Lucchinelli: pilotos dotados de magia, actitud y carisma, no sólo de habilidades técnicas. También pienso en Valentino Rossi. Marc no transmite la misma sensación", ha añadido.
Según Iannone, aquella temporada 2015 manchó el expediente de Márquez: "Lo que pasó manchó su reputación y no fue algo bueno para el deporte. Marc tenía esa costumbre: se acercaba a ti y te dejaba KO".