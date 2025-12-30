El FBI incauta una gran colección de MotoGP: motos de Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo

Las autoridades han embargado un repertorio de motos valorado en 40 millones de dólares que han pertenecido a campeones del mundo de diferentes categorías.

Agentes del FBI, en colaboración con las autoridades mexicanas y el Departamento de Policía de Los Ángeles, han incautado una colección de motos oficiales de MotoGP valorada en 40 millones de dólares que pertenece a uno de los criminales más buscados por la organización.

En concreto, las autoridades pertinentes han conseguido localizar y requisar la colección privada de motos de Ryan James Wedding, gran aficionado al motociclismo, que contaba con motos de pilotos como Marc Márquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Andrea Dovicioso, algunas de ellas con las que ganaron mundiales en diferentes categorías.

"Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez principales fugitivos del FBI", ha publicado el FBI en su cuenta de X.

En el mensaje publicado, el departamento del FBI de Los Angeles ha compartido varias imágenes de las motos confiscadas, entre las cuales destacan la Moto2 con la que Marc Márquez se proclamó campeón del mundo de 2012, la Ducati de 2017 de Lorenzo o la Aprilia 125cc con la que Rossi ganó en 1997.

Pese a conseguir decomisar la colección de motos, los agentes no han logrado arrestar al criminal, el cual aún se encuentra en busca y captura, por el cual se ofrece una recompensa de "hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena".

Motos incautadas por el FBI Los Angeles

El mercado de la compraventa de MotoGP

La colección de motos oficiales de MotoGP y otras categorías es algo muy común entre los aficionados del motociclismo. Desde cascos, monos, guantes o incluso las propias motos, tanto los equipos como la propia MotoGP ponen a la venta este tipo de artículos.

Sin embargo, también existe un mercado negro al que muchas personas acceden para hacerse con alguno de los artículos más valiosos y preciados de la competición o los pilotos más reconocidos.