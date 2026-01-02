Una edil del PSOE denuncia al delegado del Gobierno en Extremadura por acoso laboral

Mientras tanto José Luis Quintana ha negado las acusaciones en su perfil de X. "Quiero desmentir rotundamente lo que una militante está difundiendo. No ha existido ningún tipo de persecución", ha expresado.

Una militante del PSOE ha denunciado en redes sociales haber sufrido acoso laboral por parte de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, quien ha negado las acusaciones en su perfil de X. Quintana, también presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, ha desmentido rotundamente las afirmaciones, asegurando que la denunciante nunca ha dependido laboralmente de él. Según medios como 'El Mundo' y 'ABC', la militante habría sido acosada y amenazada, lo que habría llevado a su expulsión del partido por parte de Gallardo.

"Ante lo publicado por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes. No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso", ha asegurado el delegado extremeño.

Quintana, quien es presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura tras la dimisión de su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, habría sido denunciado por canales internos del partido, tal y como han indicado medios como 'El Mundo' y 'ABC'.

De acuerdo con la denuncia, el delegado del Gobierno extremeño la habría acosado y amenazado, y conseguido que el entonces secretario general Miguel Ángel Gallardo la expulsara como trabajadora del partido.

Precisamente, Quintana anunció hace justo una semana que la Comisión Gestora del PSOE en Extremadura comenzaba los trabajos para rearmarse tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo y el batacazo electoral en las elecciones extremeñas.

"Nos toca resetear y cambiar", manifestó el político socialista en una rueda de prensa celebrada en la sede regional del partido, en la que señaló que la comisión gestora se ponía a trabajar, después de que el miércoles anterior se diera a conocer el nombre de sus integrantes.

La comisión gestora es un órgano provisional de dirección, constituido tras la dimisión del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y la consiguiente disolución de la Comisión Ejecutiva Regional. Se trata de una dirección temporal prevista en los estatutos del partido, con un papel "claro y limitado", según explicó Quintana.

En este sentido, el dirigente destacó que este órgano iniciaba esta nueva etapa "de la mano de hombres y mujeres socialistas de Extremadura, con trayectoria, compromiso y una misión muy concreta", subrayando que no se trata de ocupar espacios ni de abrir debates estériles, sino de asumir una responsabilidad en un momento clave para la organización.

