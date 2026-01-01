Los 12 años de Cristina Pedroche en las Campanadas: todos sus looks

Cristina Pedroche despide el año, "cierra un ciclo" y recibe el 2026 tras doce inolvidables años frente a las Campanadas en la Puerta del Sol. Estos han sido todos sus vestidos.

Doce años al frente de las Campanadas condensados en una sola pieza. Cristina Pedroche despide 2025 y "cierra un ciclo" con un singular vestido que reúne todos los "deseos" que ha expresado cada año para homenajear cada celebración.

Un vestido construido de las piezas que le han acompañado, donde la presentadora ha homenajeado a la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que se ha unido para dedicar "a cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer".

Un diseño hecho 'collage' donde para descubrir el significado de todos esos momentos, hay que volver al principio y repasar la historia.

2014

Un vestido negro de Charo Ruiz, lleno de transparencias, fue el elegido de Pedroche en su primer encuentro con las Campanadas. Aquella primera aparición, junto a Frank Blanco, marcó el inicio de su estilo característico.

2015

En 2015, junto a Carlos Sobera, la de Vallecas se tomó las 12 uvas luciendo un diseño blanco de Pronovias adornado con más de 20.300 cristales cosidos a mano durante 350 horas.

2016

Y Pronovias volvió a ser protagonista en 2016, con un estilismo marcado por un body azul con tul estrellado rematado con una chaqueta con cristales de Bohemia. Un diseño artesanal de más de 150 horas.

2017

En 2017, Pedroche sorprendió al quitarse una capa roja para revelar un mono blanco de encaje de Pronovias. Una capa que ya es un símbolo que ha acompañado a la presentadora durante su trayectoria dando las Campanadas.

2018

Y llegó 2018, y la 'Hada del bosque' voló hasta la Puerta del Sol con un diseño de Marta Rota para Tot-Hom, que combinaba alas de tul y elementos reciclados, reforzando su compromiso con la sostenibilidad.

2019

Obra del escultor Jacinto de Manuel, Pedroche lució un vestido negro estilo sirena para brindar con todos los espectadores la entrada del año 2020.

2020

En el año marcado por la pandemia, la de Vallecas confió en Pedro del Hierro para un look que unía un abrigo tipo edredón con un minivestido de brillantes que simulaba una mascarilla.

2021

En 2021 la moda española se coló en la Puerta del Sol, con un estilismo de archivo de Manuel Piña creado en 1990. Un año donde Pedroche quiso "homenajear a la metamorfosis", con un vestido combinado de capa, casco futurista y zapatos plateados, rematando su look con la cabeza rapada.

2022

El año que esperaba a su primera hija Laia, visibilizo la situación de los refugiados. La presentadora lució un estilismo en colaboración con ACNUR, hecho con telas recicladas de tiendas de campaña elaboradas por personas desplazadas, acompañado de una escultura de paloma de la paz y una falda de tul.

"Quiero dar voz a todas esas personas que por causa de la guerra y de la injusticia desean que sus vidas vuelvan a tener rumbo. Mas de 80 personas de 10 nacionalidades distintas la han decorado con sus deseos que podríamos resumir en: tener una vida digna, sin conflictos, con derechos y libre", lanzó su mensaje Pedroche.

2023

"Soy agua, soy una ola, ¡soy como las olas uterinas que me trajeron a mi hija!", exclamó Cristina Pedroche, que puso en relieve "la importancia de cuidar el agua y la vida" con un vestido único, hecho de materiales orgánicos como gelatina, agar y glicerina, capaz de volver a convertirse en agua si se mojaba. Un diseño en colaboración con Greenpeace y creado por la diseñadora navarra Paula Ularguique.

2024

En 2024, Cristina Pedroche sorprendió con lo que ella misma calificó como "el vestido más Pedroche de todos los tiempos". En colaboración con UNICEF España, la vallecana lució un diseño de VIVASCARRION inspirado en las Meninas. Un impresionante diseño de 42 kg compuesto por corsé, casquete y guardainfantes, adornado con 8.500 joyas hechas a partir de litros de su propia leche materna y fruto de 2.500 horas de trabajo, una pieza que combinaba creatividad, audacia y simbolismo personal.

2025

Y así, llegó el collage para cerrar el ciclo. Los deseos de Pedroche unidos, pieza a pieza, para este 2025.