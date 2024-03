Lo de Pedro Acosta en el Gran Premio de Qatar fue simplemente espectacular. Su primer día en MotoGP y luchando con los mejores. Incluso adelantando a Marc Márquez. Los neumáticos y el cansancio físico le condenaron a la novena posición final. Un resultado más que notable en su debut.

Su jefe en GasGas, Hervé Poncharal, se quedó "sin palabras" al ver cómo su joven piloto era capaz de competir sobre la pista. "No quiero repetirme, pero día tras día, sesión tras sesión, hace cosas cada vez más increíbles. Sinceramente, no sé qué decir que no haya dicho ya...", dice en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Era su primera carrera y diría que la salida fue un poco agitada, pero su remontada fue increíble. No cometió ni un solo error. Perdió algo así como tres segundos en las tres primeras vueltas, y luego mantuvo esa diferencia con los de delante, sin perder nada más", explica Poncharal.

Su primera conversación cuando llegó a boxes fue simplemente genial: "Le preguntamos si había sido difícil, y nos dijo 'no, estuvo bien, me divertí'. Todo parecía muy normal para él. Todo el mundo le dice 'vienes de Moto2, y ahora tienes una moto de 300 CV, dispositivos por todas partes, tienes que pensar en muchas cosas...', pero creo que Pedro tiene un ADN especial para entenderlo todo".

Asegura que "no necesita" aprender demasiado: "Está trabajando e intentando aprender, pero no tiene mucho que aprender. Esa es su realidad".

"En cuanto se sube a la moto entiende lo que tienen que hacer los neumáticos, cómo tiene que ser el motor, cómo hay que pilotar. No hay mucho que se le pueda decir. Uso mucho lo que Paul Trevathan me dijo después del primer día en Valencia: es una esponja. Eso es lo que mejor le describe", sentencia el jefe de GasGas.

MotoGP regresa el próximo 22 de marzo, viernes, con los primeros entrenamientos del Gran Premio de Portugal. El domingo, con la carrera, será una nueva oportunidad para ver en acción a un Acosta llamado a grandes cosas en la categoría.