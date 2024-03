Pedro Acosta ha caído de pie en MotoGP. En su primera carrera, a pesar de finalizar noveno, dejó algunos detalles espectaculares. Por ejemplo, su adelantamiento a Marc Márquez. El de Cervera, que también vivía su particular 'Día 1' con la Gresini, ha alucinado con lo que ha hecho su compatriota en Qatar.

Tras la carrera, esto dijo Márquez sobre el rookie: "Ayer cuando vi los ritmos de la sprint race dije 'si este sale bien mañana, estará por allí, al menos unas vueltas'".

"De hecho el ritmo no era del todo rápido, estábamos todos gestionando neumáticos, Martín, Binder, Pecco también iba pasado, muy agresivo, pero ¡olé!, se aprende así, dándolo todo y ha llegado hasta donde ha llegado...", expresa el ocho veces campeón del mundo.

Lo define como "agresivo y espectacular": "Seguramente ha usado más los neumáticos que los otros, pero ha tenido un pilotaje agresivo, espectacular, y la verdad es que olé por ser un rookie y todo lo que ha hecho".

Sobre luchar por el podio

Marc se quedó a un paso de Jorge Martín y la tercera plaza. Un gran resultado para empezar su aventura en Gresini, la filial de Ducati. "Después de la salida, que hemos podido hacer una primera vuelta, he intentado tener siempre el podio a la vista, porque he visto que tenía ritmo", expresó Márquez.

"He intentado gestionar los neumáticos, sobre todo, en mi caso era más el delantero que el trasero y, de hecho, he acabado antes el trasero que el delantero. En las últimas vueltas he decidido lanzar el ataque usando el delantero, pero cuando he llegado a Martín no tenía más. No tenía más...", cierra Marc.