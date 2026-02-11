Lorenzo cree que Bagnaia necesita un golpe de efecto para competir contra Márquez: "Hay que hacer algo..."

Marc Márquez aterrizó en Ducati y ganó desde el primer día. Le dio igual que Pecco Bagnaia, el que era el campeón de la marca, estuviera allí. Llegó y arrasó. Tanto que el italiano ha pasado un 2025 muy malo, con resultados lejos de lo que se espera en la marca de Bolonia.

El tricampeón Jorge Lorenzo, en la web oficial de MotoGP, cree que Pecco necesita un cambio en su vida para volver a estar en lo más alto. "Encontrar algo" o "alguien que le ayude mentalmente". Esa es la apuesta del expiloto.

Así lo dice: "En mi opinión, probablemente necesita encontrar algo, alguien que le ayude mentalmente a descubrir cosas, a probar algo nuevo. Porque cuando pruebas cinco cosas nuevas, diferentes, quizá encuentres una que te ayude. Hay que hacer algo cuando uno se encuentra en una situación difícil. Eso es lo que hice yo cuando pasé por una mala racha: trabajé más duro y me pasaba todo el día preguntándome qué podía hacer para mejorar".

"No sé exactamente qué hace Pecco, quizá ya esté haciendo ese tipo de cosas. Pero, en cualquier caso, desde fuera, en mi opinión, necesitaba hacer algo. Además, el hecho de que probablemente ahora se sienta mejor con la moto, le ayuda mucho más de lo que se puede encontrar fuera de la moto", dice Lorenzo.

Su recuerdo de 2014

Cree Lorenzo que en estos mundiales cuando hay cambios muy pequeños eso ya podría afectar gravemente a algunos pilotos. Y cuenta su experiencia personal de hace más de una década: "En este entorno, donde todos son los mejores entre los mejores, los pequeños detalles son muy importantes. Me acuerdo de cuando estaba en Yamaha en 2014... el año anterior, luché contra Marc Márquez por el campeonato, estaba muy fuerte, pero cambiaron las reglas, pusieron neumáticos más duros, redujeron el combustible en dos litros, y la moto cambió por completo".

"Quizá desde fuera no parecía gran cosa, pero para mí cambió muchas cosas. y mis resultados fueron muy malos al principio de la temporada", detalla Lorenzo.

Está convencido de que esos cambios han afectado a Pecco, pero sí le ve volviendo a lo más alto: "Sigue siendo un campeón, es un piloto increíble, súper rápido, súper talentoso, súper preciso, y no lo demostró el año pasado. Sus malos resultados no reflejaron lo que es capaz de hacer, y creo que cuando se sienta más cómodo con la moto, demostrará que es un aspirante al título".