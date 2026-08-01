Un jefe de Honda desvela su favorito para el duelo entre Márquez y Stoner que nunca se dio: "Ganaría..."

Lucio Cecchinello ha echado la vista atrás para hablar del gran acierto de su carrera, descubrir a Casey Stoner, a quién dirigió durante años y de quién lamenta que nunca llegara a enfrentarse en pista con el piloto español.

Casey Stoner ha sido uno de los pilotos más destacados en MotoGP las últimas décadas. El australiano devolvió a Ducati a lo más alto llevando a Borgo Panigale su primer campeonato mundial y su estilo único de pilotaje le hizo ser recordado como uno de los pilotos más especiales de este siglo.

Gran parte del mérito de su éxito lo tiene Lucio Cecchinello, quien lo descubrió y lo llevó a debutar en la categoría reina con el LCR Team en 2006. Ahora, el director del equipo ha querido recordar esos tiempos añadiendo una llamativa reflexión en relación a una rivalidad con Marc Márquez que nunca llegó a darse.

"Me habría gustado muchísimo. Pienso que podría ser que al principio ganaría Casey Stoner y después Márquez. ¿Por qué digo esto? Porque su motivación de correr en moto bajó un poco después de que ganara el campeonato del mundo", expresaba el expiloto en 'Motorbike Magazine'.

Sin duda habría supuesto una rivalidad para la historia, teniendo en cuenta las increíbles habilidades de ambos al volante y el gran talento natural de Stoner: "Siempre se ha entrenado a su manera. No conocía la categoría y no ha dado un paso más que tenía que hacer".

"Impresionante. Estábamos en Malasia y él (Stoner) estaba a algunas décimas de los pilotos más rápido en MotoGP. Siempre ahí entre los primeros seis", explicaba Cecchinello, haciendo gala de su admiración por el campeón de 2007 y 2011. Finalmente, ambos pilotos nunca llegaron a coincidir sobre la pista, de hecho, el catalán ocupó la Repsol de Casey al retirarse el australiano en 2012 con tan solo 27 años.

Pero sin duda, Stoner habría supuesto uno de los grandes nombres de la larga lista de rivales contra los que Marc Márquez ha competido en su larga carrera, la mayoría de veces con éxito.

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