El curioso momento de Jódar en el ATP de Washington: un recogepelotas le da un 'bolazo'

El de Leganés vivió un momento desconcertante en su encuentro ante Mussetti justo estaba preparado para restar. La reacción de Rafa, imperdible.

Rafa Jódar ha vuelto a dejar claro que no tiene 'techo'. El madrileño, en su primera temporada en el tenis profesional, se ha metido en el top-20 del ranking mundial dejando auténtica exhibiciones sobre la pista en escenario de tremenda presión.

Esta madrugada, Washington fue testigo de una de esas actuaciones. Rafa no pudo con Lorenzo Mussetti en el primer set (1-6) pero se terminó recomponiendo y, tras una remontada espectacular, acabó por conseguir lo que ya es su mejor resultado en su corta carrera en el tenis: unas semifinales.

Jódar volvió a dejar patente su capacidad para adaptarse a distintas situaciones de partido. Sin embargo, le tocó vivir un momento cuanto menos curioso e incluso fustrante para el ya número 19 del ranking ATP.

Al comienzo del tercer y definitivo set, una recogepelotas erró un lanzamiento que fue directamente hacia Jódar, que se encontraba completamente centrado en restar el saque de Mussetti. Rafa, incrédulo ante lo que acababa de ocurrir, alzó los brazos pidiendo explicaciones en lo que ha sido uno de los momentos más curiosos del ATP 500 de Washington.

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