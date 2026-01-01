Ahora

"Hicieron pasar a Rossi por víctima"

"Rossi fue el culpable, la patada fue intencional al 100%": un excampeón se posiciona junto a Marc Márquez

Marco Melandri, campeón de 250cc en 2002 y subcampeón de MotoGP en 2005, ha analizado lo que ocurrió en Sepang 2015 entre Márquez y Rossi.

Valentino Rossi y Marc MárquezValentino Rossi y Marc MárquezRedes

"Fue intencional al 100%": así de contundente se muestra Marco Melandri en una entrevista en 'RSI Sport' cuando le preguntan por la patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia de 2015.

"Basta con ver de nuevo las imágenes. Un momento antes de darle la patada a Márquez, la horquilla se endereza porque él suelta el freno y abre gas precisamente para asegurarse de sacarlo y golpearlo fuerte", recuerda el italiano.

Según el campeón de de 250cc en 2002 y subcampeón de MotoGP en 2005 "por una vez que Valentino se vio bajo presión, perdió la razón y cometió errores".

"Él, que es un icono de MotoGP en todo el mundo, un gesto así no debía hacerlo", añade Melandri, que además considera que Rossi salió 'victorioso' tras aquella patada.

"Es una lástima, porque allí consiguieron hacer pasar a Valentino por víctima, cuando en mi opinión él fue el culpable. Ahora el problema es que quien gestiona MotoGP tiene necesidad de hacer simpático a Márquez... pero le hicieron tan antipático hace 10 años que ahora no es fácil", ha zanjado.

