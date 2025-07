Marc Márquez elige a su parrilla soñada... y mete a Valentino Rossi

Con motivo del parón veraniego que atraviesa MotoGP hasta que la acción se retome en Austria el 17 de agosto, 'TNT Sports' ha sacado a la luz una pequeña entrevista con Marc Márquez.

En la misma, al octocampeón del mundo, líder indiscutible del Mundial con un colchón de 120 puntos sobre Alex, le piden que elija qué seis pilotos estarían en su parrilla de salida soñada.

En primer lugar, se queda con tres de sus grandes rivales: "Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, tres chicos contra los que competí".

Seguidamente apuesta por dos leyendas... y por él mismo: "Además Stoner, Doohan y yo".

Para muchos ha llamado la atención que Márquez deja fuera a Giacomo Agostini, el piloto con más títulos de la historia y un reconocido admirador suyo.

How good a race would this be to watch?! 🔥

Marc Marquez shares his dream starting grid in #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/k7vkKqtk9h