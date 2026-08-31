Djokovic, eliminado en el US Open y una imagen nunca vista: rompe a llorar en pleno partido

El tenista serbio cayó eliminado en la primera ronda del US Open por el argentino Mariano Navone: 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Novak Djokovic dice adiós a Nueva York nada más empezar. Eliminado en primera ronda en un torneo en el que se colocaba entre los favoritos ante la ausencia de Jannik Sinner y la llegada de Carlos Alcaraz directamente desde lesión.

Pero no pudo ganar ni un partido. El serbio cayó contra Mariano Navone y dejó una imagen realmente duro: llorando mientras sacaba en algunos momentos.

El partido fue una pesadilla para Novak. Casi cinco horas de errores, de vómitos, de calambres musculares... y de lágrimas.

El resultado fue de 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1 en cuatro horas y 36 minutos de partido.

En Cincinnati Djokovic ya habló de ese "problema físico" con el que tenía que luchar. Y lo pagó en el US Open. Desde el arranque se vio que algo no iba bien con su físico y acabó perdiendo el partido de manera sorprendente.

Lo que debía ser un debut cómodo, se convirtió en pesadilla para Novak Djokovic.

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