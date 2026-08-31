Eliminado en primera ronda
Novak Djokovic explica su colapso en el US Open: "Calambres, dolor..."
El tenista serbio cayó eliminado a las primeras de cambio por Mariano Navone: "He pensado en retirarme durante el partido".
"He pensado en retirarme...". Novak Djokovic reconoció después de caer eliminado en el US Open que lo pasó tan mal físicamente que pensó en marcharse del partido. Otra vez esos calambres, ese dolor... e incluso las lágrimas.
Así explicó lo ocurrido tras el partido: "Creo que era evidente que fue una sensación horrible para mí en la pista. Es algo que, desafortunadamente, he estado arrastrando prácticamente en cada partido este año".
"Vómitos, estar vomitando, hay un problema serio ahí. Después todo mi cuerpo empieza básicamente a colapsar, con calambres y dolor. La espalda terminó diciendo basta y también el hombro, y no pude cerrar el partido. Me puse break arriba en el cuarto, pero tuve problemas desde el cuarto juego del partido. No quiero quitarle demasiado mérito a su victoria. Le felicito. Es un buen chico, un luchador, pero no disfruté", dice el tenista serbio, que se queda sin la posibilidad de ganar su grande número 25.
Sobre una posible retirada antes de tiempo, Djokovic insistió en que se le pasó por la cabeza: "Lo he pensado. Lo he pensado, pero entonces gané un set y después un tercero. Entonces pensé: 'Vale, quizá haya una oportunidad'. No quería abandonar en el cuarto o en el quinto, así que quería terminar el partido".
"Simplemente estoy intentando abordar realmente qué está pasando y hasta dónde puedo llegar de esta manera", apunta el tenista serbio.
Mariano Navone le echó en cuatro horas y 36 minutos de partido: 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.
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