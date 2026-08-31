Gran Premio de Italia de F1: horario y dónde ver en TV la clasificación y la carrera

En casa de Kimi Antonelli, en Monza, se disputa la siguiente carrera del mundial de la Fórmula 1: el Gran Premio de Italia.

De Zandvoort a Monza. La Fórmula 1 afronta su tramo decisivo para conocer si alguien puede alcanzar al joven Kimi Antonelli. Correrá en casa este fin de semana, en el Gran Premio de Italia, con mucha expectación alrededor.

Pero Mercedes no parte como favorito. Porque McLaren aprieta. Son dos victorias consecutivas de Lando Norris en Países Bajos y en Hungría.

Será también el Gran Premio de casa para Ferrari, para Lewis Hamilton y para Charles Leclerc.

El momento de Aston Martin y Fernando Alonso

Fernando Alonso viene de hacer un fin de semana increíble, logrando dos puntos en Zandvoort. Las mejoras de Aston Martin y de Honda funcionan, aunque todavía queda muchísimo trabajo por delante.

Especialmente para la unidad de potencia de los japoneses. En Italia lo pasarán mal si no ponen más potencia en ese motor. Y no se espera una gran revolución. Porque la intención de Honda es encontrar prestaciones muy poco a poco.

Horario y dónde ver en TV

Los entrenamientos arrancan el viernes: a las 12.30 horas y a las 16 horas. El sábado será la clasificación a partir de las 16 horas y el plato fuerte, la carrera, el domingo a las 15 horas.

El GP de Italia que se disputará en el circuito de Monza podrá verse en televisión a través de 'DAZN'. Además, se podrá seguir el minuto a minuto de todo el fin de semana en la web de laSexta.

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