Pedro Sánchez, sobre el Mundial 2030: "Ya va siendo hora de que España gane el mundial en casa"

Los detalles El presidente del Gobierno, en la 'Cadena SER', ha dicho que "trabajarán" para que la final del Mundial 2030 se juegue en España y no en Marruecos.

El emplazamiento de la final del Mundial 2030 se está convirtiendo en una cuestión de estado. España organiza el torneo junto a Portugal y a Marruecos y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, querría que el partido decisivo se jugara en territorio marroquí.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha dicho en la mañana de este lunes en la 'Cadena SER' que espera ver a la selección española levantando el título "en casa".

"Ya va siendo hora que España gane mundial en casa. Vamos a trabajar porque sea así", ha expresado el presidente.

Preguntado sobre qué pasaría si el presidente de la FIFA consigue que la final de la Copa del Mundo se celebre en Marruecos, en vez de en España, el jefe del Ejecutivo ha contestado: "Vamos a trabajar para que sea aquí".

España ya organizó el Mundial de fútbol en el año 1982 y lo volverá a hacer en 2030, aunque esta vez compartido con Portugal y con Marruecos. Con la incógnita de dónde se jugará la final.

Infantino prometió que la final sería en el Bernabéu, pero...

Infantino se comprometió a que la gran final se jugaría en España, en concreto en el Estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. Pero ahora sus intenciones habrían cambiado.

Porque el presidente de FIFA quiere seguir en su cargo y el apoyo de Marruecos y de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) es fundamental para lograrlo. De ahí su intención de entregarle la gran final al país africano de cara a 2030.

El Gobierno de España, según ha anunciado Sánchez, ya trabaja para que la final se juegue en suelo español.

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