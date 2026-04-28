Sentencia del jefe de Ducati: ¿Obrará Marc Márquez la remontada en el Mundial de MotoGP?

Davide Tardozzi, team manager del equipo de Borgo Panigale, ha afirmado sin medias tintas que ya están empezando a recortar distancias con respecto a Aprilia.

"Tendremos algo más"

Consumidas las cuatro primeras citas del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi lidera el campeonato con 101 puntos seguido de su compañero de equipo, Jorge Martín, con 90 unidades.

En el quinto puesto, detrás de Di Giannantonio (71) y Pedro Acosta (66), está Marc Márquez con 57, es decir, a 44 puntos del líder.

Grandes voces del paddock como la de Jorge Lorenzo apuntan a que el eneacampeón sudará tinta china si quiere levantar este año su décima corona.

Sin embargo, y a pesar de la superioridad mostrada hasta ahora por Aprilia, en Ducati confían en la resurrección del vigente campeón.

Así lo ha afirmado Davide Tardozzi en 'Sky Sport', incidiendo en que la clave está en el aspecto aerodinámico.

"A partir de esta carrera, y sobre todo de la próxima, tendremos algo más", ha asegurado el team manager del equipo de Bolonia.

El objetivo desde Borgo Panigale es claro: "Luchar de forma más constante con Aprilia".

Eso sí, Tardozzi reconoce que "habrá circuitos donde serán más rápidos que nosotros por defecto, como Silverstone, por ejemplo, donde históricamente han sido más rápidos que nosotros".