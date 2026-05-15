El contundente mensaje de un exjefe de Márquez tras la operación: "Marc ha pasado por..."

Albert Puig, exjefe de Honda y ahora asesor, recuerda que Marc ha sufrido episodios terribles en lo que a su estado físico.

Marc Márquez está viendo a pasar por un momento complicado en MotoGP. Después de haber vuelto de superar un auténtico calvario con su hombro derecho hace ya dos temporadas, Marc se ve envuelto en una situación parecida que podría suponer su adiós de la élite del motociclismo.

El pasado GP de Francia, el de Cervera sufrió una caída muy dura que terminó con una fractura en su pie derecho. Aprovechando que debía pasar por quirófano, Marc confesó que su idea también era ser intervenido del hombro derecho de nuevo.

Aquella operación tras la dura caída en Indonesia le ha dejado secuelas. En concreto, un tornillo que parecía estar chocando con el nervio del brazo, lo que le producía incomidad a Marc a la hora de pilotar.

Sobre la complicada situación de Márquez ha hablado Albert Puig, exjefe de Honda y ahora asesor de la escudería. El directivo español vivió muchos éxitos con Marc y ambos se conocer muy bien.

Puig es consciente de la dureza del proceso pero también apunta a la solidez de Márquez como piloto: "Es una lástima, pero forma parte de este deporte, este oficio. Marc lo sabe, ha pasado por cosas peores y saldrá de esta".

"Como siempre, decidirá lo que tiene que hacer, porque es un chico muy inteligente y sobre todo muy fuerte a todos los niveles. Estoy seguro de que estará bien", ha asegurado Puig sobre el futuro de Marc en declaraciones que recoge 'Motosan'.