Firma hasta 2028
Ducati no da puntada sin hijo: ojo al llamativo detalle del anuncio del fichaje de Pedro Acosta
Tras anunciar el adiós de Pecco Bagnaia, los de Borgo Panigale han confirmado que Pedro Acosta será el compañero de Marc Márquez.
Las últimas 24 horas han sido una sucesión de anuncios en Ducati. Primero fue el de la renovación de Marc Márquez hasta 2028, después llegó el del adiós de Pecco Bagania y por último se ha confirmado que el reemplazo del italiano será Pedro Acosta.
El todavía piloto de KTM, bicampeón del mundo, se unirá al equipo de Borgo Panigale como compañero del de Cervera, con el que coincidirá al menos durante dos temporadas.
Ducati lo ha anunciado con un vídeo en el que Dall'Igna aparece jugando al quién es quién con pilotos de la actual parrilla.
Llama poderosamente la atención que el penúltimo candidato antes de decantarse por el 'Tiburón de Mazarrón' es Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia y líder del Mundial.
El director general de la marca italiana, en el comunicado del fichaje, se muestra muy ilusionado por su llegada: "Pedro representa el candidato ideal para el futuro del equipo Ducati Lenovo. Tras la confirmación de Marc, queríamos incorporar a un piloto joven y rápido al proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP".
"Pedro, además de ser un talento indiscutible, ha demostrado una precocidad extraordinaria. En poco menos de seis años en el Campeonato, ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha logrado actuaciones realmente convincentes en MotoGP. Su llegada al equipo será un estímulo para todos; nos ayudará a crecer y le apoyaremos en su camino hacia la plena madurez como piloto. Confío en que, con el apoyo de nuestro equipo y con el tiempo necesario, su contribución, sin duda, garantizará un nuevo paso adelante en términos de rendimiento y objetivos", zanja.
Every move is a calculated risk, no margin for error🎮
Game is over❌
@37pedroacosta survives the final showdown💥
Welcome on board Pedro! 🦈
In 2027, the Spanish rider will join the #DucatiLenovoTeam with a 2-year contract 🔴
#ForzaDucati pic.twitter.com/Odgu3sHLpp— Ducati Corse (@ducaticorse) June 24, 2026