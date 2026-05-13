Cae el estafador del hijo en apuros: MVT vive con la Policía Nacional la investigación de esta delincuencia organizada

Los detalles El estafador no dudaba en llamar a personas mayores para informarles del ingreso de un familiar. Este necesitaría una operación con carácter de urgencia y es entonces cuando les exigía dinero en metálico para entrar en quirófano. Y ha sido detenido por la Policía Nacional.

En el programa Más Vale Tarde de laSexta, se presentó una investigación exclusiva que reveló a un estafador que explotaba el miedo de familiares, engañándolos sobre supuestos problemas de salud de sus seres queridos. Utilizaba la conocida "estafa del hijo en apuros", llamando a personas mayores y solicitando dinero urgente para una falsa operación. La investigación, en colaboración con la Policía, permitió seguir al sospechoso, quien fue observado subiendo a un autobús y usando dos teléfonos, lo que indicaba que recibía instrucciones para sus fraudes. Finalmente, fue detenido en Madrid, desmantelando su esquema de engaño.

Este miércoles, en Más Vale Tarde, hemos podido conocer una investigación realizada en exclusiva y que ha acabado destapando a un estafador que se aprovechaba del miedo de los familiares, del temor de que un ser querido estuviera en peligro por un problema de salud. Usaba un método, ya conocido por la Policía, bautizado como la 'estafa del hijo en apuros'.

Todo empezó con la advertencia de un hospital madrileño contra una posible estafa por parte de un individuo, que llamaba a personas mayores advirtiendo que sus parientes estaban en el hospital esperando una operación. Para poder llevarla a cabo, hacía falta dinero, en metálico y de manera muy urgente. Todo es mentira, una estafa en la que han caído muchas personas, mayoritariamente gente mayor.

Pero, para entender bien este caso, hay que ir al origen y seguir la vigilancia e investigación de la Policía. Porque MVT ha podido subirse a un coche patrulla y recorrer junto a los agentes las calles, en busca de este hombre.

"Tenemos a la persona investigada que está saliendo de su casa y en previsión de que pueda cometer algún hecho delictivo, como los que viene cometiendo habitualmente, le vamos a montar un seguimiento discreto", asegura uno de los agentes implicados en la vigilancia de este sospechoso de estafa. Porque pretenden detenerlo con las manos en la masa, ya que sospechan que puede estar esperando la orden para ir a cobrar una estafa. El dinero que pide por, presuntamente, operar a una persona en apuros.

Al poco, le encuentran subiendo a un autobús. Le siguen con el coche patrulla, hasta que se baja en el barrio de Laguna, en Madrid. Lleva "vaquero azul y camiseta azul", especifican otros agentes también implicados en la operación. Los mismos que indican que, al bajar del autobús, se le ha podido ver con dos teléfonos y hablando por ellos.

Es un dato importante, porque los agentes sospechan que recibe las órdenes para realizar sus estafas por uno de estos teléfonos móviles. "Parece nervioso", aseguran mientras le siguen hasta un portal. "Vamos a esperar la salida a la salida, a ver si lleva una bolsa", pide uno de los policías. Se refiere a las mochilas donde guarda el botín entregado por la víctima.

Porque recordemos que exige dinero en metálico, normalmente a personas mayores, para que un familiar suyo reciba un tratamiento o sea operado. Finalmente, este hombre ha sido detenido por la Policía Nacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido