Aprilia alucina con Jorge Martín: "Es su mejor versión y todavía tiene margen..."

Daniele Romagnoli, jefe técnico de Jorge, cree que este es el mejor Jorge Martín que se ha visto en el mundial de MotoGP.

Jorge Martín ganó en Le Mans y ya amenaza el liderato de MotoGP. A sólo un punto de su compañero de equipo en Aprilia, Marco Bezzecchi. Y en su equipo alucinan con el nivel que ha puesto sobre la mesa después de pasarlo tan mal con las lesiones.

Daniele Romagnoli, jefe técnico de Jorge, ha dicho en 'AS' que "este es el mejor Jorge Martín" que nunca ha visto.

"He vivido muchas alegrías al lado de Jorge, pero también mucha tensión en el garaje, porque una carrera así, con tanto adelantamiento... Para mí tiene más mérito la victoria del domingo que la del sábado, porque en el esprint lo consiguió todo en la salida. Fue una salida increíble, de las que no son normales, mientras que la de la carrera fue una salida normal y lo increíble fue la remontada", dice el italiano, compañero inseparable de Martín en su aventura en Aprilia.

Le ve incluso mejor que el año que fue campeón con Pramac Racing: "A nivel mental está mejor ahora que en 2024. Físicamente ya está bien, aunque no sé si perfecto, pero lo que sí es seguro es que se encuentra muy bien con la moto y aún tiene margen para mejorar".

Pero hay algo que Martín y los suyos saben que deben trabajar: los sábados. "Ha ido bien con la moto aquí, pero no ha sido todo perfecto, como por ejemplo la calificación. En la clasificación todavía hay que mejorar", cierra Romagnoli.

Y el mundial de MotoGP no para. Este fin de semana toca Cataluña. Y Jorge tendrá la seria oportunidad de asaltar el liderato.