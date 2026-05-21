La revolución que plantea MotoGP que puede perjudicar a Marc Márquez para 2027

La competición ha presentado ante la Comisión de Grandes Premios la idea de reducir el número de motos de cada piloto a una para reducir la inversión de los fabricantes en un mayor número de piezas.

MotoGPprepara un cambio radical en la competición de cara al próximo mundial de 2027 que va a afectar a todos los pilotos de la parrilla. En concreto, tal y como ha adelantado 'Motorsport', la competición está pensando en modificar el reglamento en relación con las motos que pueda emplear cada piloto.

En concreto, MotoGP prevé que cada piloto tan solo pueda emplear una moto por carrera en vez de las dos con las que dispone actualmente. De esta forma, si un piloto sufre una caída, no podrá subirse a otra.

El objetivo de la competición se centra en reducir la inversión de los fabricantes en un mayor número de piezas. Además, este cambio supondría la reducción también del número de técnicos de cada equipo, ya que no será necesario mantenerlos.

Por el momento, esta iniciativa no se ha presentado ante la Comisión de Grandes Premios, pero se prevé que en los próximos meses se someta a votación para que entre en vigor en 2027.

Esta medida ya está implementada en las categorías inferiores de Moto2 y Moto3 desde 2010, en las cuales solo cuentan con un prototipo de moto en cada carrera. En cambio, en el campeonato de WorldSBK, cada piloto cuenta con una sola moto, pero tiene otra guardada de repuesto, aunque no cuenta con certificación para salir a pista.

Por ende, este cambio supondría un impedimento para pilotos como Marc Márquez, Pedro Acosta o Jorge Martín, que sufren caídas de forma frecuente y en ocasiones cambian de moto por fallos en el chasis.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido