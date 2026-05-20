Aprilia detalla el motivo de las caídas de Jorge Martín en Montmeló: "Es muy frustrante"

Paolo Bonora, director de Aprilia, ha señalado a los ajustes de la moto y las condiciones del trazado como los motivos de las múltiples caídas del piloto español.

El fin de semana del GP de Cataluña ha sido un calvario para Jorge Martín y Aprilia. A pesar del cuarto puesto de Marco Bezzecchi, el equipo italiano tuvo que ver cómo el campeón del mundo de 2024 no terminaba la carrera a causa de una de las múltiples caídas que sufrió en Montmeló.

En total, el piloto español se cayó de su moto en hasta seis ocasiones, durante los entrenamientos, pruebas y la carrera. Un aspecto del que desde Aprilia han hecho autocrítica, señalando los ajustes de la moto y las condiciones del trazado.

"Es muy frustrante porque ha sufrido muchas caídas.Eso significa que no hemos conseguido ajustar perfectamente la moto para él, para este trazado y para estas condiciones de adherencia", señala Paolo Bonora, director de los de Noale, en declaraciones a la web de MotoGP.

La última de las caídas de Martín se produjo en la carrera, por la cual tuvo que ir al hospital, provocando una bandera roja. Según Aprilia, a pesar de los ajustes de la moto, Jorge "entró con demasiada velocidad". "Tras analizar los datos, parece que probablemente entró con demasiada velocidad y frenó demasiado fuerte y de forma demasiado brusca. La caída fue enorme", añade Bonora.

A pesar de su caída y consecuente retirada del GP, Aprilia no le reprocha nada a Martín. "Estamos convencidos de ello, porque también hemos visto el mismo problema por parte de Marco: nuestros pilotos no tenían la misma confianza en la moto que les habíamos visto tener habitualmente durante la primera parte de la temporada. Tenemos que trabajar en ello", concluye el directivo de los italianos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido