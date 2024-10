Una exhibición más para Marc Márquez. El de Gresini ha vuelto a protagonizar una espectacular remontada en una carrera al 'sprint'. Marc había conseguido solucionar los problemas que llevaba arrastrando en la clasificación en los últimos grandes premios pero un error en la primera curva echó por tierra el tiempo que le permitió salir segundo.

A pesar de ello, Márquez volvió a ponerse serio y a demostrar que ante la dificultad se vuelve más fuerte. Desde el octavo lugar fue subiendo posiciones hasta volver al segundo puesto desde el que salió y donde terminaría.

Marc firmó una gran carrera pero no fue suficiente para el: "Pero la verdad que te queda el regustillo porque si que teníamos el ritmo para luchar hasta la última vuelta con Jorge. Mañana tenemos otra oportunidad. Jorge es muy explosivo. En las dos o tres primeras vueltas es donde marcas la diferencia. Es verdad que con neumático usado es cuando me encuentro mejor".

"Hay algunos puntos que los tengo que gestionar de una manera diferente, a ver si podemos salir bien y ver qué ritmo marca Jorge", reconoció Marc en 'DAZN'.

El piloto de Gresini también analizó lo que pasó en la primera curva que le hizo perder seis posiciones: "Ha sido un error mío completamente, de no calcular. En esa primera curva es muy especial y con el viento que teníamos de cola llegábamos bastante rápido y no he calculado bien la frenada. Se frena diferente para desenganchar todos los dispositivos de altura".

"Para evitar el contacto me he ido largo, es un error mío y lo he podido solucionar quedándome en esa segunda posición", concluye Márquez.