Golpe de autoridad de Jorge Martín al Mundial de MotoGP. El madrileño se ha llevado la 'sprint' tras firmar una carrera impecable en la que no se le ha escapado el liderato en ningún momento.

Sin embargo, Martín ha analizado la prueba y ha destacado la dificultad a la hora de pilotar debido a las condiciones. La lluvia ha hecho acto de presencia en todas las sesiones salvo en la 'sprint', lo que ha provocado cierta incertidumbre en los pilotos que aún no se habían probado en el trazado seco.

El viento también ha sido un factor a tener en cuenta. Martín ha asegurado que, debido a las condiciones y a la situación en el mundial, ha pilotado con una cierta cautela: "He salido y no sabía mucho qué esperar, hemos rodado muy poco en seco, entonces tampoco sabía qué esperar de la goma trasera y bueno, he intentado ir aumentando esa ventajita poco a poco, y luego ya ha habido un momento que me he empezado a hacer 'veintisietes', manteniendo el ritmo, tampocoquería apretar más, ni pasarme"

"El viento cambiaba mucho cada vuelta, entonces en una no tenías viento, sin darte cuenta mejorabas. Una vez que he visto que Pecco se ha puesto segundo sí que he pensado que igual me cogía, pero he visto que aumentaba aún más la diferencia, así que contento".

Martín también se ha preocupado cuando ha visto por el retrovisor como un tremendo Marc Márquez le intentaba asaltar la primera posición: "Sí que he visto que a Marc al final le he podido mantener ahí esas últimas cinco vueltas, pero sé que venía muy rápido. Mañana será otra carrera, mucho más de gestión, y veremos si tenemos un poquito más".

El líder del mundial aumenta con esta victoria su ventaja respecto a su máximo rival 'Pecco' Bagnaia. El turinés ha tenido problemas en la 'sprint' y no ha podido seguir el ritmo de Martín y Márquez. El de Pramac tiene 404 puntos y se sitúa dieciséis por encima de 'Pecco'.