Increíble reconocimiento de Rossi a Pedrosa: "Te merecías tener un Mundial"

Las leyendas de MotoGP hablaron sobre los años en los que pelearon por el título. Unas temporadas en las que 'Il Dottore' reconoce que Dani debería haberse alzado con un campeonato.

"Esta es la medalla que me falta..."

Dani Pedrosa se retiró de MotoGP sin poder conseguir ningún mundial en la categoría reina del motociclismo. La mala suerte con las lesiones y diversas situaciones durante su carrera deportiva privaron al español de llevarse un título y quedó subcampeón en tres ocasiones (2007, 2010 y 2012)

En el 'MotoGP Hall of Fame Dinner', un evento especial que se celebra durante algunos fines de semana del campeonato de MotoGP para rendir homenaje a las leyendas del motociclismo, Pedrosa confirmó que en 2012 y 2013fue cuando más cerca estuvo de llevarse el campeonato.

"En 2012 ganó Jorge Lorenzo. Siempre era primero o segundo y no podía recortarle puntos. Me lesioné la clavícula justo antes en Sachsenring. Iba líder del campeonato con mucha ventaja y en la siguiente carrera me caí, y luego pasó todo lo del control de tracción en Aragón", comentó el expiloto catalán, según recoge 'DAZN'.

Sin embargo, eso no quita que el legado del barcelonés sea legendario, y así se lo reconoció una de las leyendas más grandes de la categoría, Valentino Rossi. "Esta es la medalla que me falta a mí...", dijo Pedrosa al ver el galardón de campeón de 'Il Dottore'. "Te merecías tener una", respondió Rossi reconociendo el talento de Dani, aunque el español se retirara de MotoGP sin premio.