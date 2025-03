Las impactantes imágenes del circuito de Jerez - Ángel Nieto: totalmente inundado por la DANA

La DANA que asola a la comunidad de Andalucía ha afectado a un trazado del mundial de MotoGP. El circuito de Ángel Nieto, ubicado en la localidad gaditana de Jerez, ha quedado inundado a consecuencia de las intensas lluvias y el granizo.

Varios usuarios de X han compartido en sus redes sociales vídeos en el trazado donde se pueden ver los efectos de la DANA. En uno de ellos, se puede ver el pitlane totalmente sumergido a más de un metro de agua. Pese a la intensidad de las lluvias, no se han notificado daños reseñables en las infraestructuras.

A falta de menos de dos meses para que se dispute el Gran Premio de España (25 al 27 de abril), no parece peligrar la suspensión. No obstante, queda pendiente a la evolución de las lluvias en los próximos días y que no se produzcan episodios semejantes

Por otro lado, en el fin de semana del 22 y 23 de marzo está previsto que se dispute el Campeonato de España de Supebikes (ESBK). En principio, se descarta la suspensión del Gran Premio cuando quedan dos semanas para que llegue.

Aún queda el trágico recuerdo de la DANA que asoló a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, donde el circuito de Cheste también sufrió los efectos devastadores de las lluvia que supuso la cancelación del último Gran Premio de la temporada. Finalmente, la temporada 2024 se cerró en Montmeló.