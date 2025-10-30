Aprilia actualiza el estado de Jorge Martín: ¿Estará en Valencia?

El equipo de Noale ha explicado en un comunicado que "la evolución postoperatoria está siendo la esperada" después de anunciar que no correrá en Portugal.

En la salida de la sprint del Gran Premio de Japón en Motegi, Jorge Martín se fracturó la clavícula tras impactar con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

Tras someterse a una operación en Barcelona, el campeón del mundo en 2024 asumió que se perdería los Grandes Premios de Indonesia, Australia y Malasia, pero la duda estaba en las dos carreras finales.

Pues bien, Martín no podrá estar en Portugal, pero la duda es si volverá en la cita final en Valencia.

Este miércoles, Aprilia emitió un comunicado en el que informó que Jorge había ido a nueva revisión médica pasada en el Hospital Universitari Dexeus de la Ciuad Condal.

En el texto, el equipo de Noale anuncia que ha recuperado por completo la movilidad de su brazo derecho.

Sin embargo, falta que la fractura cicatrice completamente antes de volver al asfalto.

"La evolución postoperatoria está siendo la esperada, con plena recuperación de la movilidad de su brazo derecho, aunque la fractura aún no ha cicatrizado completamente. En los próximos días está prevista una nueva revisión médica", reza el texto. No está descartada su presencia en Valencia, pero sí muy difícil.