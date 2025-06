El gran jefe de Ducati, harto de los fans que pitan a Marc Márquez: "Deportivamente..."

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, dice que esos fans "a veces hacen cosas que deportivamente no son correctas".

No entiende los pitos

Los pitos de algunos fans a Marc Márquez mancharon un fin de semana perfecto de Ducati en Mugello. Victoria en la sprint y en la carrera para el líder del mundial. Hasta Davide Tardozzi se enfadó en la pista al escuchar cómo pitaban a su piloto: "¡Es rojo! ¡Es rojo!".

También el gran jefe de la marca italiana, Claudio Domenicali, ha criticado este comportamiento de sus 'tifosi'. No entiende cómo pueden pitar a un piloto que viste los mismos colores que ellos.

"No sé si le han motivado. Los deportistas nunca deben ser pitados. Obviamente, es una cosa que no nos gusta, pero, sabes, la afición es la afición. Los 'tifosi' a veces hacen cosas que deportivamente no son correctas", ha dicho en 'Marca' el CEO del equipo de Bolonia.

Sobre si ha dado un golpe importante en el mundial de pilotos, Domenicali dice que todavía es demasiado pronto: "El Mundial es muy largo, veremos. Va muy bien, pero es demasiado pronto. Él lo está haciendo muy bien y tiene que seguir así".

Cuando apostaron por Marc el año pasado, confiesa Domenicali que sí esperaban un rendimiento así: "Marc está haciendo lo que esperábamos de él cuando hicimos esa elección, con lo que estamos muy contentos de que esté yendo como pensábamos".

"Digamos que en el interior de un equipo como el Ducati Lenovo querrías tener siempre a los dos pilotos contentos. Sin embargo, Marc está muy contento y Pecco Bagnaia está menos contento. Por eso nosotros intentamos buscar el modo de ayudar a Pecco", sentencia el italiano.