Marc Márquez está de regreso. El catalán, que estuvo parado prácticamente todo 2020 por una lesión en el brazo, volvió en el GP de Portugal después de haberse tenido que someter a tres cirugías para, en su primera carrera tras nueve meses, terminar séptimo en Portimao. Es el mejor resultado de todo el año de Honda.

Ahora, en Jerez, el catalán reconoce que la lesión le ha cambiado: "Antes quizá priorizaba las carreras por encima del cuerpo. Ahora me tengo que cuidar porque así podré tener más carreras".

De momento, tiene prohibido por los médicos entrenarse con la moto entre carrera y carrera: "Hice gimnasio y un poco de bicicleta, pero con paciencia. El cuerpo me pedía relajación".

"Aún estoy tomando medicamentos, y una cosa es el músculo y otra el hueso. Espero ser más constante en esta pista. Guardo más buenos recuerdos que malos", cuenta.

Márquez habla sobre cómo fue todo en Portimao: "Fue especial, en todos los sentidos. Vi de nuevo la carrera. Mi posición en la moto no es la correcta y el codo derecho no me va bien. Me adelantaban en todas la curvas porque estaba fuera de lugar. Después, cogí ritmo".

"No me marcó objetivos. La forma de correr aquí es la misma que en Portimao. El límite está en mí, ni en la moto ni en los neumáticos", afirma Márquez.

Marc, además, habla sobre Honda: "Están trabajando bien para tener novedades. Empezaremos con la moto de Portugal, luego introduciré cosas, pero a ver si me siento bien. El equipo está en una situación complicada por tanto tiempo sin podios pero estaremos arriba de nuevo".

Te puede interesar

Rossi no pasa página con Márquez: "Si no me hubieran robado el Mundial en 2015, habría ganado otro título"

Primeras palabras de un emocionadísimo Marc Márquez en su regreso: "Ha sido... ha sido duro"

Emocionante: las lágrimas de Marc Márquez tras terminar la carrera de Portugal