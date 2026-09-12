Dieciocho detenidos y nueve Mossos heridos leves en varios disturbios durante la celebración de la Diada en Barcelona

¿Qué ha pasado? En Sant Joan y el entorno del Arc de Triomf se realizaron 17 arrestos, mientras que el último fue en la Plaza de Catalunya. Además, los agentes tuvieron que intervenir para evitar el enfrentamiento entre los ultras de Núcleo Nacional y manifestantes antifascistas en Mossèn Jacint Verdaguer.

La Diada de 2026 en Cataluña estuvo marcada por la irrupción de Aliança Catalana y dejó 18 detenidos, incluidos diez menores, por desórdenes públicos en Barcelona. Los Mossos informaron de nueve agentes heridos leves. Los disturbios comenzaron en la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, donde los Mossos actuaron para evitar choques entre neonazis y antifascistas. Núcleo Nacional convocó una concentración con el lema 'Catalanidad es Hispanidad', atrayendo a un millar de antifascistas. Los incidentes se extendieron al paseo de Sant Joan, el Arc de Triomf y la Plaza de Catalunya, involucrando a activistas de la Organización Juvenil Socialista y la líder ultra Silvia Orriols. Además, tres personas fueron detenidas en el Fossar de les Moreres. Todos los detenidos están en libertad con cargos.

La Diada celebrada en este 2026 en Cataluña, marcada por la irrupción y el auge de la formación ultra Aliança Catalana, ha dejado 18 personas detenidas, de las que diez son menores de edad, por delitos de desorden público en varios disturbios que ocurrieron en Barcelona. Además, los Mossos informan de que nueve de sus agentes han resultado heridos leves.

Los disturbios comenzaron a media tarde en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, en la Diagonal de Barcelona, donde los Mossos cargaron para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

La organización ultra Núcleo Nacional convocó una concentración con el lema 'Catalanidad es Hispanidad' ante el monumento a Verdaguer, donde se desplazó un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista.

Los incidentes se trasladaron posteriormente a la zona del paseo de Sant Joan y el entorno del Arc de Triomf, donde se quemaron contenedores, diverso material de mobiliario urbano y se lanzaron objetos a los agentes.

Según han informado los Mossos, en dicho lugar se detuvo a 17 personas, de las que nueve son menores de edad.

También hubo incidentes en la Plaza de Catalunya, donde se desplazó otro grupo de activistas de la Organización Juvenil Socialista tras acabar una manifestación de Aliança Catalana. Entre sus asistentes, Silvia Orriols, líder de la formación ultra.

Fuentes de los Mossos han explicado a EFE que los antidisturbios desplegados en la plaza protegieron "a la diputada Orriols" ante los intentos de los manifestantes de sobrepasar la línea policial. Por estos incidentes, se detuvo a otra persona, también menor de edad.

Además, en la noche del jueves se detuvo a otras tres personas en el Fossar de les Moreres, en Barcelona, donde la Policía tuvo que actuar para evitar enfrentamientos entre militantes de la izquierda independentista y los ultras de Aliança Catalana. Todos ellos están ya en libertad con cargos.

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