El despliegue millonario del circuito Madring: gastronomía, música y espacios deportivos para disfrutar de la Fórmula 1

Los detalles Incluso los pilotos se han sorprendido al ver las instalaciones del recién estrenado paddock. El recinto es tan grande que tienen que trasladarse en patinete de un sitio a otro.

La Fórmula 1 ha aterrizado en Madrid con la apertura del nuevo circuito en la capital, ofreciendo más que solo las carreras del Gran Premio de España. El programa Más Vale Tarde ha explorado el paddock del Madring, donde se encuentran los lujosos hospitality de los equipos y zonas VIP. Los pilotos, como Max Verstappen y Fernando Alonso, se han sorprendido por el despliegue millonario. El recinto es tan extenso que requiere desplazarse en patinete o buggy, y cuenta con zonas exclusivas. Además, ofrece experiencias deportivas, musicales y gastronómicas, destacando la tortilla de patata con jamón de La Martinuca, en un IFEMA transformado.

La Fórmula 1 ya ha llegado a Madrid. Este viernes se han abierto las puertas del nuevo circuito de la capital y las instalaciones ofrecen mucho más que las carreras del Gran Premio de España. Más Vale Tarde ha entrado en el paddock del Madring para mostrar de primera mano todos sus secretos.

El paddock es el lugar en el que se encuentran los hospitality de todos los equipos y distintas zonas para quienes quieran una experiencia VIP durante las carreras. Incluso los pilotos se han sorprendido por el despliegue millonario de este espacio, en el que el lujo está asegurado.

Al llegar, se ve el hospitality de cada equipo, como el de Red Bull, de Max Verstappen, o Aston Martin, de Fernando Alonso, o Williams, que cuenta con Carlos Sainz.

También se puede ver el de la FIA y el de Ferrari, que se compone de dos edificios. En el de F1, por ejemplo, cualquiera puede pararse a tomar un helado o un café.

Música y gastronomía en la zona VIP

El recinto es tan grande que los pilotos deben desplazarse en patinete o en buggy. Para quienes deciden andar, no faltan los espacios de descanso. Eso sí, el circuito cuenta también con zonas inaccesibles para la mayoría de las personas.

Quienes tienen permiso para entrar se encuentran imágenes de los pilotos que compiten en el Gran Premio, en un lugar en el que van de un lado a otro pilotos, jefes de equipo, de escudería y mecánicos.

Entre los secretos que guarda este espacio hay varias zonas deportivas, como una pista de pádel, y escenarios de música. También se puede disfrutar de la gastronomía, como un puesto que ofrece la tortilla de patata con jamón La Monumental, del restaurante La Martinuca.

Todo ello entre pasillos gigantes y pabellones plagados de motorhomes, dentro de un IFEMA completamente transformado.

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